У исполнителя остались две иномарки

В июле этого года общественность узнала о том, что блогер Настя Ивлеева развелась с рэпером Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей. Удалось выяснить, как бывшие супруги разделили совместно нажитое имущество.

Как сообщает телеграм-канал Mash, звезде трэвел-шоу "Орел и решка" достались шикарный загородный дом, земельный участок, а также гараж с тремя элитными автомобилями. Что касается Элджея, то он ограничился малым, а именно двумя иномарками.

Коттедж, в котором телеведущая и исполнитель жили некоторое время, находится в подмосковном поселке "Старый Свет". Теперь Настя стала единоличной владелицей апартаментов. Хотя, по некоторым данным, до сентября Узенюку принадлежала половина дома.

У популярной блондинки остались спорткар Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и внедорожник Mercedes-Benz G-класса. Общая имущественная масса, перешедшая Ивлеевой, оценивается в 150 миллионов рублей.

Алексей же является владельцем внедорожника Hummer H2 и концепт-кара BMW i8. Что касается жилья, то он, по всей видимости, остался без крыши над головой. Как известно, у рэпера имеется лишь прописка в новосибирской квартире матери.

"Зато благородно", – говорится в источнике.

Напомним, Ивлеева и Узенюк начали встречаться в 2018 году. В сентябре 2019 года возлюбленные сыграли свадьбу.

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