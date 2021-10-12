Ивлеева оставила мужа без крыши над головой после развода

Ивлеева оставила мужа без крыши над головой после развода
Настя Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У исполнителя остались две иномарки

В июле этого года общественность узнала о том, что блогер Настя Ивлеева развелась с рэпером Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей. Удалось выяснить, как бывшие супруги разделили совместно нажитое имущество.

Как сообщает телеграм-канал Mash, звезде трэвел-шоу "Орел и решка" достались шикарный загородный дом, земельный участок, а также гараж с тремя элитными автомобилями. Что касается Элджея, то он ограничился малым, а именно двумя иномарками.

Коттедж, в котором телеведущая и исполнитель жили некоторое время, находится в подмосковном поселке "Старый Свет". Теперь Настя стала единоличной владелицей апартаментов. Хотя, по некоторым данным, до сентября Узенюку принадлежала половина дома.

У популярной блондинки остались спорткар Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и внедорожник Mercedes-Benz G-класса. Общая имущественная масса, перешедшая Ивлеевой, оценивается в 150 миллионов рублей.

Алексей же является владельцем внедорожника Hummer H2 и концепт-кара BMW i8. Что касается жилья, то он, по всей видимости, остался без крыши над головой. Как известно, у рэпера имеется лишь прописка в новосибирской квартире матери.

"Зато благородно", – говорится в источнике.

Напомним, Ивлеева и Узенюк начали встречаться в 2018 году. В сентябре 2019 года возлюбленные сыграли свадьбу. 

Ранее актриса Мария Шукшина разгромила новое шоу Ивлеевой. 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Талибы* дали совет НАТО после провала в Афганистане

Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами

"Эффект жатвы": демографы бьют тревогу из-за исторического рекорда смертности в России

По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей