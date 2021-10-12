Собчак может спасти водителя от сурового наказания

Собчак может спасти водителя от сурового наказания
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Статус телеведущей в громком деле, вероятно, в скором времени изменится

В СМИ не утихают обсуждения аварии в Сочи, участницей которой стала Ксения Собчак. Телеведущей активно перемывают кости, осуждая за то, что она покинула место ДТП почти сразу же – спустя семь минут. Сама же блондинка уверяет, что после случившегося потеряла сознание, а московские врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы и синяки. Юрист рассказал, что при определенном развитии событий теледива сможет "вытащить" водителя, по вине которого погибла женщина. 

Накануне телеведущую вызывали на допрос в качестве свидетеля. Имеющиеся на ее руках справки могут изменить ее статус: из свидетельницы Ксения превратится в потерпевшую. 

Да, в таком случае Собчак может даже попросить компенсацию у водителя. 

"Однако, все понимают, что судиться за деньги с шофером Собчак не будет. Таким образом, стать потерпевшей она может совсем для других целей", 

– объяснил опытный юрист "Комсомольской правде". 

Иными словами, блондинка может попросить суд о минимально возможном сроке. Тем более, СМИ уже выяснили, что Олега Цоя будет защищать именитый адвокат Анатолий Кучерена, который успел прославиться в ходе скандального дела Эдварда Сноудена, а также участвовал в разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Вполне вероятно, что его услуги тоже будет оплачивать Собчак. Вряд ли обычный водитель из Сочи смог бы себе позволить нанять столь авторитетного правозащитника. 

Ранее бывший коллега телеведущей заявил о ее причастности к смертельному ДТП, отметив, что Собчак совсем забыла о человечности. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость317927
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Личный водитель стиль вождения всегда подстраивает под требования шефа (шефини). Если ему не хватает мастерства или он не может подстроиться под требования шефа, то он перестает быть личным водителем. Вывод простой. Водителю была установка "гнать", он гнал. К сожалению, если водитель хоть слово скажет против Ксюши, то у него не будет адвоката Кучерена.
Гость318548
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Вот тварь!!!
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