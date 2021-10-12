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В СМИ не утихают обсуждения аварии в Сочи, участницей которой стала Ксения Собчак. Телеведущей активно перемывают кости, осуждая за то, что она покинула место ДТП почти сразу же – спустя семь минут. Сама же блондинка уверяет, что после случившегося потеряла сознание, а московские врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы и синяки. Юрист рассказал, что при определенном развитии событий теледива сможет "вытащить" водителя, по вине которого погибла женщина.
Накануне телеведущую вызывали на допрос в качестве свидетеля. Имеющиеся на ее руках справки могут изменить ее статус: из свидетельницы Ксения превратится в потерпевшую.
Да, в таком случае Собчак может даже попросить компенсацию у водителя.
"Однако, все понимают, что судиться за деньги с шофером Собчак не будет. Таким образом, стать потерпевшей она может совсем для других целей",
– объяснил опытный юрист "Комсомольской правде".
Иными словами, блондинка может попросить суд о минимально возможном сроке. Тем более, СМИ уже выяснили, что Олега Цоя будет защищать именитый адвокат Анатолий Кучерена, который успел прославиться в ходе скандального дела Эдварда Сноудена, а также участвовал в разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Вполне вероятно, что его услуги тоже будет оплачивать Собчак. Вряд ли обычный водитель из Сочи смог бы себе позволить нанять столь авторитетного правозащитника.
Ранее бывший коллега телеведущей заявил о ее причастности к смертельному ДТП, отметив, что Собчак совсем забыла о человечности.
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