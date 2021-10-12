Собчак приехала на допрос по смертельному ДТП в Сочи

Телеведущая проходит по делу как свидетельница

В субботу, 9 октября, произошло страшное событие под Сочи – машина Ксении Собчак попала в ДТП. В результате аварии одна девушка скончалась, два других пассажира второй машины пострадали. Спустя два дня телеведущей пришлось рассказать правоохранителям, что произошло в тот злополучный вечер.

По информации РЕН ТВ, журналистку допрашивают в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Напомним, Собчак получила сотрясение мозга в момент ДТП, уехав в аэропорт спустя считанные минуты после трагедии. Водитель машины Олег Цой был трезв в момент аварии, уточняет телеканал "360"

Ранее стало известно, как Собчак может спасти Цоя от жесткого наказания. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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