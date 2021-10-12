Телеведущая проходит по делу как свидетельница

В субботу, 9 октября, произошло страшное событие под Сочи – машина Ксении Собчак попала в ДТП. В результате аварии одна девушка скончалась, два других пассажира второй машины пострадали. Спустя два дня телеведущей пришлось рассказать правоохранителям, что произошло в тот злополучный вечер.

По информации РЕН ТВ, журналистку допрашивают в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Напомним, Собчак получила сотрясение мозга в момент ДТП, уехав в аэропорт спустя считанные минуты после трагедии. Водитель машины Олег Цой был трезв в момент аварии, уточняет телеканал "360".

Ранее стало известно, как Собчак может спасти Цоя от жесткого наказания.