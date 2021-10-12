Елизавета II нескоро познакомится с новорожденной внучкой

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, похоже, решили окончательно испортить отношения с Букингемским дворцом. СМИ узнали, что герцог и герцогиня Сассекские не будут крестить дочь Лилибет, названную в честь своей прабабушки, в Великобритании.

Там самым королевские особы нарушат важную традицию. Более того, вполне вероятно, что крестины пройдут в Калифорнии. Раньше СМИ писали о том, что Гарри и Меган проведут таинство в Виндзорском замке. Ожидалось, что именно в этот торжественный момент Елизавета II познакомится с новорожденной малышкой.

Но информация оказалось ложной. Сассекские решили крестить свою дочь в Епископальной церкви США. Это означает, что Лилибет не будет автоматически считаться "членом" Англиканской церкви.

Теперь вопрос о том, встретиться ли когда-нибудь Ее Величество с правнучкой остается открытым.

Ранее стало известно, что имя дочери принца Гарри унизило Елизавету II. Отец британской королевы ласково называл наследницу престола Лилибет. Таким же образом обращался к Ее Величеству покойный принц Филипп. Однако учитывая страсти, которые кипят в Букингемском дворце последнее время, монарх вряд ли обрадовалась тому, что виновники многочисленных скандалов решили назвать ее правнучку таким особенным для нее лично именем.