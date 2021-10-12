"Три часа вопросов": Собчак раскрыла детали допроса по делу об аварии в Сочи

"Три часа вопросов": Собчак раскрыла детали допроса по делу об аварии в Сочи
Ксения Собчак. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая подчеркнула, что продолжает поддерживать связь с пострадавшими

Дело о смертельной аварии в Сочи с участием Ксении Собчак начинает набирать обороты. Сегодня, 12 октября, телеведущую вызвали на допрос в качестве свидетеля. 

В ходе разговора блондинка подробнее рассказала правоохранителям об аварии. Еще раз прозвучала информация о том, что в ходе поездки телеведущая проводила рабочую встречу в Zoom. Также стало известно, что вылет Собчак был запланирован на 22:20. Выехала в аэропорт Ксения в 20:40. 

Отвечая на вопрос о том, торопили ли водителя, участница ДТП объяснила, что дорога до аэропорта занимает около 40-50 минут. Иными словами, в запасе у нее было чуть меньше двух часов, уточняет телеграм-канал "Осторожно, новости". 

Учитывая тот факт, что знаменитость вылетала из ВИП-зала, где процедура регистрации проходит быстро и без очередей, "заблаговременное прибытие" не планировалось. 

Ксения также уточнила, что место трагедии покинула, когда лично убедилась, что ее помощник вызвал скорую помощь, и врачи уже находятся в пути. 

Позже Собчак поделилась собственными впечатлениями от допроса. 

"Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов", 

– рассказала Ксения уже в своем телеграм-канале, подчеркнув, что по-прежнему находится на связи с семьями пострадавших в ДТП. 

Ранее стало известно, при каких обстоятельствах Собчак может спасти водителя от сурового наказания. 

Источник: "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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