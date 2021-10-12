Звезда перенесла мероприятия в трех городах на неопределенный срок

На родной для Ани Лорак Украине ее часто критикуют за то, что несмотря на напряженные отношения между двумя странами, певица продолжает давать концерты в России. Не так давно артистка впервые за многие годы дала интервью украинскому СМИ, а накануне неожиданно объявила об отмене концертов в нескольких городах РФ.

"Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идем только вперед",

– подписала Лорак серию снимков, сделанных недалеко от Красной площади.

Правда, сразу после этого сообщила, что мероприятия в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону переносятся на неопределенный срок, но при этом добавила, что билеты останутся действительны, а о новых датах сообщат дополнительно.

Украинские СМИ мимо такой новости пройти мимо не смогли. Издание УНИАН, например, отметило, что Лорак в ходе своего последнего интервью "зарыла" себя еще больше, сказав о том, что продолжит гастролировать по России.

Также в ходе интервью Лорак призналась, что стала жертвой политического заказа. Не исключено, что "заказчицей" стала женщина, которая позавидовала певице. После развернувшейся в родной стране травле, Каролина (настоящее имя певицы – прим.ред.) решила, что в Незалежной ей слишком тесно, поэтому и решила выступать в России.

Также знаменитость подчеркнула, что от концертов в РФ отказываться не будет. Тем более, что из-за травли ей пришлось очень непросто, певица даже была вынуждена обратиться за помощью к психологу.