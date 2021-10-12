"Сбежал с тонущего корабля": Богомолова раскритиковали за молчание после ДТП с Собчак

"Сбежал с тонущего корабля": Богомолова раскритиковали за молчание после ДТП с Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поведение режиссера показалось интернет-пользователям странным

И пока Ксения Собчак ездит по допросам, рассказывая следователям о произошедшем в Сочи, пользователи Сети обратили внимание на то, что супруг телеведущей, Константин Богомолов, занял весьма странную позицию. Дело в том, что режиссер никак не высказался о трагедии, в которой многие почему-то винят блондинку. 

Так, любительница скандалов Лена Миро опубликовала пост, в котором отметила, что пока жену Богомолова буквально уничтожают и на федеральных каналах, и в социальных сетях, сам режиссер предпочитает отмалчиваться.

"Жена отбивается. Оправдывается. Мельтешит. А муж молчит. "Я не я и хата – не моя. И, вообще, у меня в театре – ремонт". <...> Вы можете представить, чтобы ваш муж сбежал с корабля, на котором вы тонете? Можете? Значит, он вас не любит",

– заключила Миро. 

В качестве примера блогер привела Иосифа Пригожина, который за любую критику в адрес Валерии готов накинуться на обидчика. И, возможно, окажись жена продюсера в такой ситуации, то он был бы первым, кто написал пост в ее защиту. Но Богомолов так не поступил. 

Как предположила журналистка, муж Собчак сейчас устроился на берегу и смотрит, как медленно тонет Ксения. И остается только гадать, всплывет она или же пойдет ко дну. Не исключено, что после этого неприятного инцидента режиссер и вовсе решит подать на развод. Мол, слишком уж часто телеведущая оказывается в центре скандала. А это может быть невыгодно для Богомолова, который хочет стать академическим режиссером. 

В комментариях к последнему посту режиссера в "Инстаграме", к слову, многие пользователи просят его объясниться. Но на гневные комментарии Богомолов не отвечает, предпочитая их игнорировать. 

Ранее Собчак рассказала о происходившем на допросе по делу об аварии. Позже выяснилось, что журналистка получила повестку о явке в полицию Сочи. Правоохранители хотят провести очную ставку телеведущей с водителем машины, выехавшей на встречку, уточняет "МИР24"

Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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