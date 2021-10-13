По мнению актера, сценарист меняет свое мнение и при этом выходит сухим из воды

Накануне в Ютуб появился новый выпуск передачи "В гостях у Гордона", гостем которой стал актер Алексей Панин. В беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном звезда сериала "Солдаты" рассказал, что думает про кинорежиссера Никиту Михалкова.

Ведущий и артист затронули тему, касающуюся российских телепередач и интернет-проектов. Панин высказал свое мнение о программе Михалкова "Бесогон".

"Это вообще дно", – сказал, как отрезал, Алексей.

Несмотря на отрицательное отношение к проекту, актер считает Никиту Сергеевича замечательным режиссером. По его мнению, сценарист умеет найти подход к каждому.

Панин заявил, что после просмотра "Бесогона" ему вспомнились слова одного из героев повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" про разруху, царящую вокруг. Артист считает, что Михалков мог бы выступать на митингах.

Алексей отметил, что в своей программе Никита Сергеевич критикует одних и сразу же лебезит перед другими. При этом спустя некоторое время сценарист "переобувается" и высказывает совсем другую позицию – так, как будто ранее сказанного вовсе не было.

Панин заявил, что благодаря умению "выруливать" из неоднозначных ситуаций кинорежиссер внушает к себе доверие аудитории.

Напомним, в эфире передачи "Бесогон" Михалков поднимает различные актуальные темы, связанные как с политикой, так и с социальной тематикой. Нередко общественность критикует деятеля культуры за определенные заявления.

Ранее журналисты выяснили, какую пенсию получает Никита Сергеевич, а также другие знаменитости.