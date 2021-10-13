Женщина занималась не самыми законными делами

Обладательница миллионов Татьяна Дэвис была причастна к бизнесу с грязной репутацией. Об этом рассказал звездный адвокат Александр Бенхин по итогам собственного расследования.

Ему удалось узнать, что бизнесвумен состояла в преподавательском составе американской сети колледжей Everest. Эта информация была указана на сайте ее адвокатской конторы и других, связанных с ее бизнесом. Однако, как рассказал Бенхин "Пятому каналу", в Штатах учебное заведение получило дурную славу.

По его словам, колледжи обанкротились еще в 2015 году. Они работали на полулегальных схемах – студенты брали в банках ссуды на обучение, после чего учебное заведение неожиданно разорялось, а деньги пропадали. Подобное проворачивали и в канадском Онтарио.

Юрист заявил, что за несколько месяцев до объявления банкротства здание колледжа выставляли на продажу. Он назвал такую схему ведения бизнеса "грандиозной аферой".

"Имела ли к этим учредителям или к этим аферам Дэвис, я утверждать не могу. В открытых источниках мы информации не найдем, да и прошло шесть лет", – подытожил он.

Напомним, Татьяна Дэвис скончалась в США от последствий коронавирусной инфекции, которой заразилась спустя несколько дней после свадьбы с Прохором Шаляпиным. Однако некоторые полагают, что миллионерша могла придумать подобный сценарий событий, чтобы уйти от взора коллекторов – по слухам, за ней числились огромные долги.