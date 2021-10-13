Певец решил неудачно пошутить

Николай Басков вспомнил курьезный случай, который произошел во время вечеринки Александра Буйнова. Своей выходкой певец сжег волосы Лайме Вайкуле, а Аллу Пугачеву заставил бежать с дня рождения. Об этом он рассказал в шоу Иды Галич "Звезда в ответе" на МУЗ-ТВ.

Басков поделился, что во время торжества решил развесилить присутствующих артистов с помощью "спецэффектов". Он вытащил на сцену огромный огнетушитель и направил его прямо на сидящих в зале звезд.

Пугачева, увидев, что намеревается сделать певец, шепнула что-то Максму Галкину на ухо и стремительно убежала из заведения.

"Как говорит Игорь Крутой, он впервые видел, как Алла Борисовна бегает", – вспоминает артист.

Выходка Баскова не закончилась ничем хорошим для Лаймы Вайкуле. По его словам, химикаты напрочь сожгли певице волосы – их пришлось очень долго восстанавливать.

Певец отметил, что иногда он сам не знает, чего от себя ожидать, поскольку является крайне непредсказуемым человеком.

Ранее своей версией произошедшего на вечеринке Буйнова поделился Максим Галкин.