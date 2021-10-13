Прощание с дорогим сердцу местом буквально сломало журналистку

Бывшая избранница футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что вместе с детьми покинула дом, принадлежавший его матери. Переезд дался журналистке и ее наследникам очень тяжело.

Казьмина объяснила, почему отсутствовала в соцсетях целых два месяца. Оказывается, в это время Алиса собирала вещи и подыскивала новое жилье.

Напомним, некоторое время журналистка вместе с тремя детьми проживала в доме, который по бумагам принадлежит родительнице Аршавина Татьяне Ивановне. В июле этого года стало известно о том, что мать футболиста потребовала от бывшей невестки компенсировать период незаконного проживания на ее территории. Суд же постановил выселить Казьмину из коттеджа.

Алиса до последнего старалась отсрочить свой переезд, ссылаясь на состояние здоровья. В итоге бывшая жена спортсмена сдалась.

"Не думала, что меня сломает прощание с домом", – заявила журналистка.

Женщине больно вспоминать о том, что однажды Андрей пообещал оставить жилище ей. С этим домом у Казьминой связано большое количество теплых воспоминаний. Ведь там они с Аршавиным по-настоящему любили друг друга, засыпали и просыпались вместе, там росла их общая дочь Есения. Теперь Алиса упрекает футболиста в том, что он не сдержал слово и не помешал своей матери.

Оставив место, где она была счастлива, журналистка переехала в другой дом. Казьмина отметила, что ее наследники остались в восторге от нового места жительства.