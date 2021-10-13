Появилось видео момента аварии с Собчак в Сочи

Появилось видео момента аварии с Собчак в Сочи
Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Столкновение произошло во время обгона

Скандальная авария с участием Ксении Собчак, которая привела к смерти одного человека, попала на видео. В распоряжении RT оказались кадры, на которых видно, как именно произошло столкновение. 

Запись подтвердила слова водителя "Мерседеса", который утверждал, что пошел на обгон грузовика и в результате встретился "лоб в лоб" с "Фольксвагеном". Можно заметить, что при этом мужчина совершал маневр на неразрешенном для этого участке дороги. 

После ДТП водитель "Мерседеса" признал вину. Ксению Собчак, которая проходит по делу в качестве свидетеля, вызвали на допрос в Сочи. Следователи намереваются провести очную ставку с телеведущей и обвиняемым, чтобы выяснить, в действительности ли знаменитость не подгоняла водителя. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров
По теме

Главных врагов режима Лукашенко могут посадить в тюрьму

Против Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело

Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт

Политик делает несвойственные ему заявления об Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей