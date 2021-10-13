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Скандальная авария с участием Ксении Собчак, которая привела к смерти одного человека, попала на видео. В распоряжении RT оказались кадры, на которых видно, как именно произошло столкновение.
Запись подтвердила слова водителя "Мерседеса", который утверждал, что пошел на обгон грузовика и в результате встретился "лоб в лоб" с "Фольксвагеном". Можно заметить, что при этом мужчина совершал маневр на неразрешенном для этого участке дороги.
После ДТП водитель "Мерседеса" признал вину. Ксению Собчак, которая проходит по делу в качестве свидетеля, вызвали на допрос в Сочи. Следователи намереваются провести очную ставку с телеведущей и обвиняемым, чтобы выяснить, в действительности ли знаменитость не подгоняла водителя.
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