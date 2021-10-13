Пианистка продолжает рассказывать нелицеприятные вещи о своем бывшем

После смерти Татьяны Дэвис Виталина Цымбалюк-Романовская решила доказать общественности, что Прохор Шаляпин совсем не тот, за кого себя выдает. Так, сначала бывшая жена Армена Джигарханяна ошарашила публику заявлением о том, что не верит в шоу, устроенное певцом и его новоиспеченной пассией. Теперь же артистка решила выдать и другие тайны выпускника "Фабрики звезд".

Например, Цымбалюк-Романовская рассказала, что ее бывший любовник – преданный фанат Филиппа Киркорова.

"За время моего общения с Прохором он старался подражать Филиппу всегда и во всем – в одежде, имидже, все его выходы в информационное пространство связаны с целью завладеть вниманием кумира",

– объяснила пианистка странную страсть Шаляпина.

Также блондинка отметила, что не стоит обольщаться, видя фотографии Прохора, одетого в бренды. Дизайнерские вещи артист приобретает на "Дубровке" – столичном рынке, где знаменитые "Гуччи" можно найти по цене в разы ниже оригинала. И даже в этом случае новоиспеченный вдовец старается подражать своему главному кумиру, скупая копии костюмов поп-короля.

Рассказала Цымбалюк-Романовская и о матери Шаляпина. Как оказалось, родительница певца с самого детства учила наследника царапать гвоздем машины соседей. Подытоживая, блондинка заметила, что семья Шаляпина больше всего завидует не чужим деньгам, а настоящей любви, которая им, вероятно, недоступна.

Ранее пианистка высмеяла трагедию Шаляпина, заявив, что брак с Дэвис певец выдумал.