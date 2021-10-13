На предложение коллеги народный артист ответил уклончиво

Сегодня, 13 октября, Сергей Газаров вступил в свою новую должность. Теперь актер будет руководить Театром сатиры, сменив Александра Ширвиндта, ушедшего по собственному желанию. При этом новоиспеченный руководитель своего предшественника решил просто так не отпускать, предложив ему неожиданную вакансию.

"Я не представляю, как Александр Анатольевич просто возьмет и уйдет – мне кажется, этого просто не может быть. Столько, сколько знает этот человек, сколько он знает театр, и потерять человека, с которым можно советоваться, нельзя",

– отметил Газаров в ходе мероприятия, посвященного его вступлению в должность.

В качестве альтернативы нынешний худрук предложил сделать Ширвиндта президентом театра, подчеркнув, что должность не будет "номинальной".

В столичном департаменте культуры эту инициативу тут же поддержали.

Но сам экс-глава театра ответил неоднозначно. Он пожелал своему преемнику самостоятельности в принятии решений, а должность президента назвал "безумной придумкой". Ширвиндт подчеркнул, что обязательно поможет Газарову, но еще раз попросил его "не смотреть по сторонам" и идти своим путем.

Напомним, что с поста худрука Театра сатиры Ширвиндт ушел по собственному желанию. Работе в творческом учреждении артист посвятил 21 год своей жизни. Уволиться Александр Анатольевич решил из-за преклонного возраста. Коллеги мэтра назвали эту новость "большой трагедией".