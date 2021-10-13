Сейчас здоровье звезды оставляет желать лучшего

Уже несколько недель вся страна с тревогой следит за новостями о телеведущей Ларисе Гузеевой. Знаменитость попала в больницу с коронавирусом. Спустя некоторое время ее состояние серьезно ухудшилось. Однако опытная ясновидящая Мирослава Коллавини убеждена, что никакая хворь не способна убить артистку.



Специалист по паранормальным явлением отметила, что звезда популярного телешоу "Давай поженимся" обладает очень сильной энергетикой и огромным желанием продолжить существование на этой планете. Мирослава уверяет, что Лариса с легкостью победит вирус, а также справится с его последствиями.

"Такую даму, как Лариса, и гантелью по голове не убить", – утверждает медиум.

Несмотря на то, что (по словам ясновидящей) жизни Гузеевой ничто не угрожает, артистке все же стоит уделить особое внимание последствиям коварного заболевания. Мирослава посоветовала знаменитости следить за почками – именно по ним в ее случае ударила инфекция.

Также прорицательница высказалась о личных качествах Гузеевой. По мнению Мирославы, несмотря на очевидно стойкий характер, Лариса является очень ранимой женщиной с тонкой душевной организацией.

Стоит отметить, что Коллавини недавно доказала свои экстрасенсорные способности. Женщина предсказала гибель избранницы известного артиста Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис за несколько недель до ее кончины. Супруга певца умерла от коронавируса.