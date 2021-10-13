Артистка собрала всю волю в кулак и продолжает выступать

Известное развлекательное телешоу "Ледниковый период" пользуется огромной популярностью среди россиян. Артисты выходят на лед, чтобы радовать зрителя, однако нередко им приходится платить за красивые номера собственным здоровьем. Так случилось с известной актрисой Анной Старшенбаум.



Оказалось, что звезда популярных кинофильмов "Мой парень – ангел", "Любовь с ограничениями", "Форт Росс: в поисках приключений" и других получила серьезную травму во время съемок очередного выпуска телепередачи. О неприятном инциденте рассказал ее партнер по танцам на льду именитый фигурист Роман Костомаров.

Спортсмен отметил, что ему очень легко работается в дуэте с Анной. Сейчас пара испытывает небольшие трудности – артистке сложно кататься из-за травмы. Оказалось, боли мучают ее до сих пор.

"У нее тянутся межреберные мышцы, ей приходится кататься через боль", – рассказал Костомаров в беседе с корреспондентом интернет-издания WMj.ru.

Опытный фигурист отметил, что для подготовки новых номеров обоим партнерам приходится прикладывать огромные усилия. Все это артисты делают для того, чтобы радовать поклонников.

Стоит отметить, что иногда успешные фигуристы покидают нашу страну. Недавно бывшая российская танцовщица на льду Екатерина Куракова объяснила причину переезда в Польшу.