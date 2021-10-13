Актер надеется, что переезжать обратно в Москву ему никогда не придется

В прошлом году Алексей Панин получил вид на жительство, собрал вещи и переехал в солнечную Испанию. Накануне вышло интервью с актером, в котором он рассказал Дмитрию Гордону, почему не планирует возвращаться на Родину.

Как оказалось, определенная нелюбовь звезды "Жмурок" к России связана с личными причинами. Панин признался, что из-за смерти матери ему непросто даже думать о возвращении в Москву.

"После смерти мамы мне вообще тяжело. У меня там – прошлое. У меня там любовь. Я не могу там находиться, мне становится тяжело там пить, запивать",

– поделился переживаниями актер.

Он также рассказал, что его родительнице было всего 66 лет. Алексей уверяет, что женщины не стало из-за коронавируса. При этом мама Панина почти не жаловалась на здоровье и редко обращалась за помощью к медикам.

Как оказалось, артист предлагал своей родительнице перебраться в Испанию вместе с ним, но женщина наотрез оказалось. Зато вместе с Паниным в Европу переехала его дочь.

В ходе интервью актер также резко высказался о Никите Михалкове. Панин отметил, что высоко оценивает работы режиссера, но программу "Бесогон", в которой артист высказывается о насущных проблемах, назвал "дном". Алексей отметил, что Никита Сергеевич критикует одних, превознося при этом других. А после может и вовсе "переобуться", в корне изменив свою позицию.