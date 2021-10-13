Артистка вышла в свет вместе с супругом

Илана Юрьева предпочитает почти не говорить о своей личной жизни. В социальных сетях звезды "Уральских пельменей" редко можно встретить фотографии ее единственной дочери или мужа. Но сегодня брюнетка решила побаловать фанатов счастливыми кадрами в компании Дмитрия Дылдина.

Юрьева опубликовала серию ярких кадров с презентации нового сериала, который в скором времени появится в эфире телеканала СТС.

"Да будет так! Чин-чин",

– подписала фотографии Илана.

Для выхода в свет артистка выбрала ярко-зеленое платье в пол, дополнив образ грубыми ботинками и маленькой черной сумочкой. Волосы звезда заплела в две длинных косички. Супруг актрисы остановился на более спокойном варианте: классический смокинг и светлая водолазка.

На фотографиях пара счастливо улыбается, а на одном из снимков Юрьева целует своего избранника в губы.

В комментариях пользователи отметили, что Илана и Дмитрий хорошо смотрятся вместе. "Очень красивые", – написала одна из поклонниц.

Напомним, что брак с Дылдиным стал для юмористки вторым. До этого знаменитость была замужем за музыкантом Антоном Юрьевым. С Дмитрием брюнетка познакомилась в одном из ресторанов Москвы. Едва ли не с первой секунды между ними пробежала искра, которая в итоге привела к свадьбе и созданию семьи.

Ранее ушедшая из шоу Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к "Уральским пельменям".