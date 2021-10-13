"Очень красивые": звезда "Уральских пельменей" Юрьева поделилась редким фото с мужем

"Очень красивые": звезда "Уральских пельменей" Юрьева поделилась редким фото с мужем
Илана Юрьева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка вышла в свет вместе с супругом

Илана Юрьева предпочитает почти не говорить о своей личной жизни. В социальных сетях звезды "Уральских пельменей" редко можно встретить фотографии ее единственной дочери или мужа. Но сегодня брюнетка решила побаловать фанатов счастливыми кадрами в компании Дмитрия Дылдина. 

Юрьева опубликовала серию ярких кадров с презентации нового сериала, который в скором времени появится в эфире телеканала СТС. 

"Да будет так! Чин-чин", 

– подписала фотографии Илана. 

Для выхода в свет артистка выбрала ярко-зеленое платье в пол, дополнив образ грубыми ботинками и маленькой черной сумочкой. Волосы звезда заплела в две длинных косички. Супруг актрисы остановился на более спокойном варианте: классический смокинг и светлая водолазка. 

На фотографиях пара счастливо улыбается, а на одном из снимков Юрьева целует своего избранника в губы. 

В комментариях пользователи отметили, что Илана и Дмитрий хорошо смотрятся вместе. "Очень красивые", – написала одна из поклонниц. 

Напомним, что брак с Дылдиным стал для юмористки вторым. До этого знаменитость была замужем за музыкантом Антоном Юрьевым. С Дмитрием брюнетка познакомилась в одном из ресторанов Москвы. Едва ли не с первой секунды между ними пробежала искра, которая в итоге привела к свадьбе и созданию семьи. 

Ранее ушедшая из шоу Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к "Уральским пельменям". 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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