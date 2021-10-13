Артистка обратила внимание на деталь, которая прослеживается во всех последних постах журналистки

Любовь Успенская решила наконец высказаться о смертельной аварии, участницей которой стала Ксения Собчак. Отношения между королевой русского шансона и телеведущей, мягко говоря, натянутые, поэтому певица не упустила возможность припомнить журналистке старые обиды.

В своем "Инстаграме" Успенская опубликовала пост, в котором сразу заявила, что дружить с Ксенией вряд ли стала, но и поливать ее грязью в связи с последними событиями не собирается.

"Мое мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу. Деньги – далеко не самое главное в жизни. Ксения жива. Для нее это неприятная история, но она жива",

– продолжила певица, предложив все-таки поговорить о тех, кого уже не вернуть.

Любовь Залмановна выразила соболезнования семьям пострадавших, подчеркнув, что им, непубличным людям, еще сложнее пережить события последних дней.

Высказалась артистка и о публикации, которая появилась в социальных сетях Ксении вскоре после ДТП. Успенская предположила, что тогда Собчак еще была в состоянии четко и правильно формулировать свои мысли. Но, так или иначе, блондинка слишком часто говорила именно о себе, а не о погибшей и других пострадавших.

"Но в этом посте она говорит больше о себе и деньгах: у МЕНЯ сотрясение, Я волнуюсь, окажем помощь",

– заметила знаменитость.

В конце она и вовсе припомнила телеведущей неприятный инцидент, который ухудшил их отношения. Тогда журналистка жестко высказалась о дочери Успенской. И лишь сейчас певица, похоже, поставила точку в этом конфликте. Она отметила, что хоть ее наследница и причинила вред, но сделала это в рамках исключительно своей семьи.

"Браво. Месть – это блюдо, которое подается холодным",

– поддержали Успенскую фанаты.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент аварии с Собчак.