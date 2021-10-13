Умер актер из сериала "Земский доктор" Долженков

Умер актер из сериала "Земский доктор" Долженков
Кадр из фильма "Я желаю тебе себя" (2011)
Артисту было 74 года

Не стало Валерия Долженкова. Об этом сообщили в "Театре на Юго-Западе", которому актер посвятил более четверти века. Артист скончался на 75-м году жизни. 

Долженкова не стало сегодня, 13 октября. О причинах смерти пока не сообщается. Для коллег актера эта новость стала настоящим шоком. 

"Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек", 

– так отзываются о Долженкове его коллеги по театру, на сцене которого он трудился с 1994 года. Они также отмечают, что даже будучи уже в возрасте, Валерий Михайлович мог дать фору молодым. 

За этот солидный период актер успел примерить на себя более 20 ролей. При этом яркая внешность и талант помогли ему тут же завоевать любовь зрителей. С особенным трепетом поклонники театра вспоминают его дона Лусио в "Куклах", Каифа в "Мастере и Маргарите", Тиресия в "Эдипе". 

Снимался Долженков и в кино. Так, большинству он знаком по сериалу "Земской доктор", в котором он исполнил роль отца Георгия.

Проводить актера в последний путь можно будет 15 октября в столичной больнице №70. О месте похорон будет сообщено дополнительно. 

Источник: Пресс-служба "Театра на Юго-Западе" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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