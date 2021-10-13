Артисту было 74 года

Не стало Валерия Долженкова. Об этом сообщили в "Театре на Юго-Западе", которому актер посвятил более четверти века. Артист скончался на 75-м году жизни.

Долженкова не стало сегодня, 13 октября. О причинах смерти пока не сообщается. Для коллег актера эта новость стала настоящим шоком.

"Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек",

– так отзываются о Долженкове его коллеги по театру, на сцене которого он трудился с 1994 года. Они также отмечают, что даже будучи уже в возрасте, Валерий Михайлович мог дать фору молодым.

За этот солидный период актер успел примерить на себя более 20 ролей. При этом яркая внешность и талант помогли ему тут же завоевать любовь зрителей. С особенным трепетом поклонники театра вспоминают его дона Лусио в "Куклах", Каифа в "Мастере и Маргарите", Тиресия в "Эдипе".

Снимался Долженков и в кино. Так, большинству он знаком по сериалу "Земской доктор", в котором он исполнил роль отца Георгия.

Проводить актера в последний путь можно будет 15 октября в столичной больнице №70. О месте похорон будет сообщено дополнительно.