В райдере артистов можно найти не только изысканные деликатесы

Как и все простые смертные, звезды отечественного шоу-бизнеса питаются не только здоровой пищей. Не секрет, что многие селебрити падки на сладкое и фастфуд, которые так вредят фигуре. Однако слабость – наше второе имя. Мало кто может устоять перед шоколадным баточником или вкусной пиццей.

Николай Басков

Народный эстрадник Николай Басков не является исключением. Певец, как известно, не прочь выпить вечером чая с тортиком или вкусными пирожными с пирогами. А отдельную слабость исполнитель "Золотой чаши" питает к шашлыкам, ребрышкам и заливному языку. Хотя Николаю часто приходится садиться на диету, а потому регулярно наслаждаться этими лакомствами он не может.

Ксения Бородина

Известная по "Дому-2" Ксения Бородина обожает салат из креветок, авокадо, огурцов и сельдерея. Но телеведущая не сможет отказаться от калорийных спагетти с овощами, курицы в соусе карри или штрудель из яблок с молотыми орехами.

Клава Кока

Для певицы самым главным правилом в дневном рационе является прием завтрака – иногда звезде приходится пропускать ужин из-за постоянной работы. Порой блондинка вспоминает о еде только ближе к ночи. По ресторанам Клава ходить не любит, предпочитая домашнюю еду. Сырники с зеленым чаем, яйца всмятку с лососем могут заставить артистку на время отказаться от диеты.

Полина Гагарина

После резко похудения исполнительница хита "Спектакль окончен" внимательно следит за своим рационом. Большую часть ее меню составляют овощи, фрукты и зелень. Но порой Гагарина не может устоять перед обычной пиццей или сочными котлетами.

ОЛЬГА БУЗОВА

Как и Ксения Бородина, экс-ведущая "Дома-2" ест много морепродуктов. Особенное место в меню звезды занимают устрицы. Но при этом Ольга не скрывает, что изредка любит полакомиться бутербродами с колбасой или куриным бульоном. А для гостей артистка часто готовит рульку.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало о звездах, которые лишились своего былого шарма после похудения.