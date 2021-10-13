Жареная картошка и бутерброды с колбасой: какие блюда обожают российские звезды

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Клава Кока. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В райдере артистов можно найти не только изысканные деликатесы

Как и все простые смертные, звезды отечественного шоу-бизнеса питаются не только здоровой пищей. Не секрет, что многие селебрити падки на сладкое и фастфуд, которые так вредят фигуре. Однако слабость – наше второе имя. Мало кто может устоять перед шоколадным баточником или вкусной пиццей.

Николай Басков 

Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Народный эстрадник Николай Басков не является исключением. Певец, как известно, не прочь выпить вечером чая с тортиком или вкусными пирожными с пирогами. А отдельную слабость исполнитель "Золотой чаши" питает к шашлыкам, ребрышкам и заливному языку. Хотя Николаю часто приходится садиться на диету, а потому регулярно наслаждаться этими лакомствами он не может.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Известная по "Дому-2" Ксения Бородина обожает салат из креветок, авокадо, огурцов и сельдерея. Но телеведущая не сможет отказаться от калорийных спагетти с овощами, курицы в соусе карри или штрудель из яблок с молотыми орехами.

Клава Кока 

Клава Кока. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Для певицы самым главным правилом в дневном рационе является прием завтрака – иногда звезде приходится пропускать ужин из-за постоянной работы. Порой блондинка вспоминает о еде только ближе к ночи. По ресторанам Клава ходить не любит, предпочитая домашнюю еду. Сырники с зеленым чаем, яйца всмятку с лососем могут заставить артистку на время отказаться от диеты. 

Полина Гагарина 

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

После резко похудения исполнительница хита "Спектакль окончен" внимательно следит за своим рационом. Большую часть ее меню составляют овощи, фрукты и зелень. Но порой Гагарина не может устоять перед обычной пиццей или сочными котлетами. 

ОЛЬГА БУЗОВА

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Как и Ксения Бородина, экс-ведущая "Дома-2" ест много морепродуктов. Особенное место в меню звезды занимают устрицы. Но при этом Ольга не скрывает, что изредка любит полакомиться бутербродами с колбасой или куриным бульоном. А для гостей артистка часто готовит рульку. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало о звездах, которые лишились своего былого шарма после похудения. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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