Актер заявил, что трагедия коснулась всех участников аварии

Театральный режиссер Константин Богомолов высказался о смертельной аварии с участием его супруги – телеведущей Ксении Собчак. До этого общественность упрекала деятеля культуры за то, что он не заступился за избранницу.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 9 октября. По завершении корпоратива, состоявшегося в Сочи, Собчак должна была отправиться в аэропорт. Блогеру вызвали элитное такси. По дороге к воздушной гавани водитель начал обгонять автобус и врезался во встречный автомобиль. В результате инцидента погиб один человек. Спустя пару минут после аварии Ксения покинула место ДТП и отправилась по своим делам. Многие осудили бывшую звезду "Дома-2" за то, что она не осталась и не оказала помощь пострадавшим.

На своей странице в "Инстаграм" Богомолов опубликовал картинку с черным фоном. Актер назвал все произошедшее ужасной историей. Однако он не разделяет позицию тех, кто делит участников аварии на "виновных" и "невиновных". По мнению Константина, трагедия коснулась всех – и близких погибшей пассажирки, и водителя, выехавшего на "встречку", и тех, кто выжил.

Театральный режиссер считает, что все в тот злополучный день стали жертвами ДТП. Также он косвенно поддержал свою супругу, намекнув на травлю, передает URA.RU.

"Последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", – заявил Богомолов.

Ранее скандально известная блогерша Лена Миро раскритиковала Константина за молчание.