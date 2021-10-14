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Светская обозревательница Божена Рынска прокомментировала слухи о том, что российский предприниматель Роман Абрамович состоит в отношениях с актрисой и моделью Александрой Корендюк.
Слухи о том, что Абрамович встречается с Корендюк, появились в январе 2021 года. Журналистам удалось выяснить, что 25-летняя девушка основала Институт музыкальных инициатив – независимую некоммерческую организацию, целью которой является поддержка и развитие музыкальной индустрии. Также Александра попробовала себя в роли актрисы. Она снялась в эпизоде сериала "Вы все меня бесите!".
В эфире Ютуб-канала Надежды Стрелец Рынска поделилась своим мнением о новой избраннице Абрамовича. Журналистка заявила, что Александра далека от гламура и якобы похожа на хипстера. Скорее всего, Божена имела в виду то, что Корендюк имеет яркий внешний вид и оригинальные интересы.
"Она совсем молодая и безумно интересная", - отметила светская обозревательница.
Стоит отметить, что именно Рынска первой разузнала информацию о свадьбе Романа с дочерью российского предпринимателя Дарьей Жуковой. В этом браке у предпринимателя родились двое детей – сын Аарон Александр и дочь Лея. В 2017 году супруги поставили точку в отношениях.
В разговоре со Стрелец Божена отметила, что Жукова сильно переросла Абрамовича. На данный момент Дарья состоит в браке с миллионером из Греции Ставросом Ниархосом.
Ранее актрису Юлию Пересильд заподозрили в романе с Абрамовичем.
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