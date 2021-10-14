Журналистка Рынска оценила новую избранницу Абрамовича

Журналистка Рынска оценила новую избранницу Абрамовича
Божена Рынска. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Блогер считает возлюбленную миллиардера интересной

Светская обозревательница Божена Рынска прокомментировала слухи о том, что российский предприниматель Роман Абрамович состоит в отношениях с актрисой и моделью Александрой Корендюк.

Слухи о том, что Абрамович встречается с Корендюк, появились в январе 2021 года. Журналистам удалось выяснить, что 25-летняя девушка основала Институт музыкальных инициатив – независимую некоммерческую организацию, целью которой является поддержка и развитие музыкальной индустрии. Также Александра попробовала себя в роли актрисы. Она снялась в эпизоде сериала "Вы все меня бесите!".

В эфире Ютуб-канала Надежды Стрелец Рынска поделилась своим мнением о новой избраннице Абрамовича. Журналистка заявила, что Александра далека от гламура и якобы похожа на хипстера. Скорее всего, Божена имела в виду то, что Корендюк имеет яркий внешний вид и оригинальные интересы.

"Она совсем молодая и безумно интересная", - отметила светская обозревательница.

Стоит отметить, что именно Рынска первой разузнала информацию о свадьбе Романа с дочерью российского предпринимателя Дарьей Жуковой. В этом браке у предпринимателя родились двое детей – сын Аарон Александр и дочь Лея. В 2017 году супруги поставили точку в отношениях.

В разговоре со Стрелец Божена отметила, что Жукова сильно переросла Абрамовича. На данный момент Дарья состоит в браке с миллионером из Греции Ставросом Ниархосом.

Ранее актрису Юлию Пересильд заподозрили в романе с Абрамовичем. 

Источник: Ютуб-шоу Надежды Стрелец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость320637
Пожаловаться Ответить
в каком месте она журналистка?
1
новости партнеров

Главных врагов режима Лукашенко могут посадить в тюрьму

Против Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело

"Красивая женщина": Путин элегантно отбил нападки эффектной американской журналистки

США решили использовать "русский ход" с отвлекающей внимание красоткой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей