Звезде интернета приятно, что общественность обращает внимание на их тандем

Вокруг проекта "Ледниковый период", а точнее его участников, периодически распространяются различные слухи. В восьмом сезоне передачи под пристальное внимание общественности попала пара тик-токера Дани Милохина и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Долгое время ни блогер, ни фигуристка не комментировали сплетни о том, что между ними возникла романтическая связь. Но в итоге звезда интернета решил расставить все точки над i.

В интервью Woman Journal Милохин рассказал, как относится к тому, что поклонники часто делают видео романтического характера с ним и с Медведевой.

"Меня ни капельки это не бесит. <...> Это мило", – отметил Даня.

Тик-токер и спортсменка периодически обмениваются материалами, которые находят на просторах Интернета. Народное творчество восхищает обоих участников ледового шоу.

При этом знаменитостей не выводит из себя тот факт, что их всячески пытаются свести. Наоборот, Милохин уверен – если ажиотаж вокруг их пары угаснет, то станет очень скучно.

Стоит отметить, что Даня не стал опровергать информацию о связи с Евгенией. Хотя, как известно, некоторое время блогер ухаживал за начинающей певицей Юлией Гаврилиной.

Вполне возможно, что кумир молодежи попросту подогревает интерес к их с Медведевой паре. Ведь оба наверняка хотят одержать победу на проекте "Ледниковый период".

Участие в шоу приносит тик-токеру огромное удовольствие. Он рад научиться чему-то новому и раскрыть себя с абсолютно другой стороны.