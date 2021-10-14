У больного ковидом Серова начались проблемы с дыханием

У больного ковидом Серова начались проблемы с дыханием
Александр Серов. Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Певец находится в реанимации

Недавно стало известно о том, что советский и российский певец Александр Серов попал в больницу с коронавирусом. Фанаты внимательно следят за всеми новостями о самочувствии артиста. телеграм-канал Mash выяснил, в каком состоянии находится исполнитель хита "Я люблю тебя до слез".

По имеющимся данным, Серов помещен в отделение реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Легкие 67-летней знаменитости поражены на 50-75%.

Сообщается, что у артиста начались проблемы с дыханием. Александр Николаевич испытывает недостаток кислорода. Даже минимальная активность вызывает у него одышку. Врачи подключили певца к кислородной маске.

Ситуацию осложняет тот факт, что Серов имеет сахарный диабет, который "перешел в состояние декомпенсации". Это значит, что нормальное функционирование отдельного органа или всего организма нарушено. Сбой произошел на фоне приема гормональных препаратов.

Велик риск того, что у исполнителя возникнут осложнения, касающиеся сердечно-сосудистой системы. Специалисты прописали Александру Николаевичу антибиотики.

Примечательно, что певец находится в сознании.  Он ясно мыслит и продолжает бороться с недугом. По информации телеграм-канала "112", Серова могут подключить к ЭКМО, ведь динамика его состояния отрицательная. 

Серов исполнял такие известные композиции, как "Я люблю тебя до слез", "Мадонна", "Ты меня любишь", "Давай друг друга украдем" и другие.

В сентябре этого года стало известно о том, что артист выставил на продажу квартиру в Москве. За апартаменты он попросил 20 миллионов рублей. 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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