Артист находится в реанимации

Журналисты сообщили, что Владимир Ждамиров перенес инфаркт. По информации РЕН ТВ, экс-солист группы "Бутырка" госпитализирован в Москве.

Врачи провели музыканту коронографию, чтобы выяснить, в каком состоянии сосуды.

Официально представители 63-летнего Ждамирова эту информацию пока не прокомментировали.

Уроженец Воронежской области выступает на сцене с 1998 года. В 2001 году была создана "Бутырка". В конце 2013 года Ждамиров ушел из группы, чтобы заняться сольной карьерой. В Сети ходили слухи, что причиной такого шага также стали ссоры с другим основателем группы Олегом Симоновым. Сейчас гастролирует по России с группой "Вольный ветер". Женат, есть четверо детей.