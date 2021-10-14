Известный шансонье Ждамиров попал в больницу с инфарктом - СМИ

Известный шансонье Ждамиров попал в больницу с инфарктом - СМИ
Кадр youtube.com
Артист находится в реанимации

Журналисты сообщили, что Владимир Ждамиров перенес инфаркт. По информации РЕН ТВ, экс-солист группы "Бутырка" госпитализирован в Москве. 

Врачи провели музыканту коронографию, чтобы выяснить, в каком состоянии сосуды. 

Официально представители 63-летнего Ждамирова эту информацию пока не прокомментировали. 

Уроженец Воронежской области выступает на сцене с 1998 года. В 2001 году была создана "Бутырка". В конце 2013 года Ждамиров ушел из группы, чтобы заняться сольной карьерой. В Сети ходили слухи, что причиной такого шага также стали ссоры с другим основателем группы Олегом Симоновым. Сейчас гастролирует по России с группой "Вольный ветер". Женат, есть четверо детей. 

Источник: РЕН ТВ
Полина ИВАНОВА
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