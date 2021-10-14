Народной артистке СССР было 88 лет

Умерла бывшая солистка оперной труппы Большого театра Бэла Руденко. Трагическую новость сообщил критик Андрей Плахов на личной странице в "Фейсбук".

Руденко не стало на 89-м году жизни. Причины ее смерти не уточняются.

Оперная певица появилась на свет 18 августа 1933 года в Луганской области Украинской ССР. В 1956 году Бэла Андреевна окончила Одесскую консерваторию имени Неждановой.

Поначалу она выступала на сцене Одесского театра оперы и балета. Позже Руденко устроилась на работу в Киевский театр оперы и балета имени Шевченко.

В 1960 году деятельница культуры получила звание "народной артистки СССР". В тот период Бэле Андреевне было всего 27 лет.

В 1972 году оперная певица впервые вышла на сцену Большого театра. Спустя год ее приняли в состав труппы. Руденко проработала там около 15 лет.

Артистка выступала в оперных театрах разных стран, среди которых – учреждения культуры США, Канады, Великобритании, Франции, Японии и других государств.

Руденко исполняла партии в таких известных операх, как "Война и мир", "Иван Сусанин", "Руслан и Людмила", "Садко" и так далее.

В 1995 году Бэла Андреевна завершила певческую карьеру. По случаю своего ухода она устроила прощальный спектакль, выступив в опере "Иоланта".

У оперной певицы остались супруг, азербайджанский эстрадный певец Полад Бюльбюль-оглы, их общий сын Теймур, а также дочь Екатерина от первого брака.