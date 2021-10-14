Артист по-прежнему находится в реанимации

В СМИ появилась новая информация о состоянии Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с коронавирусом.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что звезда картины "Ширли-мырли" вышел из комы. Но его представители это опровергли.

"Все так же. По поводу комы даже информацию не давали. Он в реанимации – это единственное, что нам говорили, а в каком он состоянии, нам не давали информацию",

– сообщила Наталья Теплова в разговоре с телеканалом "360".

Напомним, что ранее сообщалось, что актер подключен к ЭКМО. Оба его легких серьезно поражены.