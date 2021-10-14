Представители Гаркалина опровергли информацию о выходе актера из комы

Артист по-прежнему находится в реанимации

В СМИ появилась новая информация о состоянии Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с коронавирусом. 

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что звезда картины "Ширли-мырли" вышел из комы. Но его представители это опровергли. 

"Все так же. По поводу комы даже информацию не давали. Он в реанимации – это единственное, что нам говорили, а в каком он состоянии, нам не давали информацию", 

– сообщила Наталья Теплова в разговоре с телеканалом "360"

Напомним, что ранее сообщалось, что актер подключен к ЭКМО. Оба его легких серьезно поражены. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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