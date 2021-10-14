Шаляпин собрался засудить Цымбалюк-Романовскую

Шаляпин собрался засудить Цымбалюк-Романовскую
Виталина Цымбалюк-Романовскую и Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певца задели последние откровения пианистки

Еще пару лет Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская вместе выходили в свет и радостно рассказывали публике и своем романе. После звездная пара рассталась, но смерть Татьяны Дэвис заставила их вновь заговорить друг о друге. 

И пока бывшая жена Армена Джигарханяна рассказывает журналистам о тайных увлечениях выпускника "Фабрики звезд", параллельно обвиняя его в том, что скандал со смертью жены выдуман. Прохора, похоже, достало, что бывшая любовница пиарится на его имени, поэтому в ход пошли радикальные меры. 

Шаляпин уже нанял адвоката, который помог ему подготовить досудебную жалобу, пообещав, что если Виталина не прекратит перемывать ему кости, то дело может дойти и до суда. 

"В соответствии с законодательством РФ, я запрещаю гражданке Цымбалюк использовать мое имя в своем пиаре", 

– заключил певец. 

Он отметил, что все последние высказывания блондинки, вероятно, связаны с тем, что она готовится к памятному вечеру в честь Армена Борисовича. Только вот интерес к ее персоне пропал, поэтому она всячески пытается напомнить публике о себе. А заодно и заработать, раздавая интервью. 

"Я не общаюсь с Виталиной уже 2 года и хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое", 

– подытожил Шаляпин. 

Ранее стало известно о "грандиозной афере" покойной жены Шаляпина. 


Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
придавите уже кто нибудь этого урода.надоел уже с новостями о себе
1
новости партнеров
По теме

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

Японские власти отказываются признать очевидное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей