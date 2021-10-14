Певца задели последние откровения пианистки

Еще пару лет Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская вместе выходили в свет и радостно рассказывали публике и своем романе. После звездная пара рассталась, но смерть Татьяны Дэвис заставила их вновь заговорить друг о друге.

И пока бывшая жена Армена Джигарханяна рассказывает журналистам о тайных увлечениях выпускника "Фабрики звезд", параллельно обвиняя его в том, что скандал со смертью жены выдуман. Прохора, похоже, достало, что бывшая любовница пиарится на его имени, поэтому в ход пошли радикальные меры.

Шаляпин уже нанял адвоката, который помог ему подготовить досудебную жалобу, пообещав, что если Виталина не прекратит перемывать ему кости, то дело может дойти и до суда.

"В соответствии с законодательством РФ, я запрещаю гражданке Цымбалюк использовать мое имя в своем пиаре",

– заключил певец.

Он отметил, что все последние высказывания блондинки, вероятно, связаны с тем, что она готовится к памятному вечеру в честь Армена Борисовича. Только вот интерес к ее персоне пропал, поэтому она всячески пытается напомнить публике о себе. А заодно и заработать, раздавая интервью.

"Я не общаюсь с Виталиной уже 2 года и хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое",

– подытожил Шаляпин.

Ранее стало известно о "грандиозной афере" покойной жены Шаляпина.



