Пелагею признали угрозой национальной безопасности Украины

Пелагею признали угрозой национальной безопасности Украины
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Минувшим летом певица несколько раз бывала в Крыму

Черный список россиян, которым запрещен въезд на Украину, продолжает пополняться. В этот раз под ударом оказалась певица Пелагея. 

Как оказалось, СБУ решила наказать артистку за то, что этим летом она была в Крыму. На полуострове в этот раз проводился фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов 2021". Одна из наставниц "Голоса" была приглашена туда в качестве члена жюри. 

В Крым в связи с этим же событием отправились Константин Эрнст, Валдис Пельш и Вадим Галыгин. Но рестрикции затронули только Пелагею, хотя, как отмечает украинское издание "Телеграф", и другие участники пересекли границу незаконно. 

"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.", 

– заключили в украинской Службе безопасности. 

Сама певица эту новость пока никак не комментировала. 

Напомним, что впервые черный список был обнародован в 2015 году. В него попадают артисты, которые якобы несут угрозу национальной безопасности Незалежной. 

Ранее въезд на Украину был запрещен Киркорову. Правда, позже власти одумались и изменили решение. Теперь Филиппу Бедросовичу нельзя приезжать в Незалежную в течение трех лет.

Источник: "Телеграф" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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