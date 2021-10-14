Минувшим летом певица несколько раз бывала в Крыму

Черный список россиян, которым запрещен въезд на Украину, продолжает пополняться. В этот раз под ударом оказалась певица Пелагея.

Как оказалось, СБУ решила наказать артистку за то, что этим летом она была в Крыму. На полуострове в этот раз проводился фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов 2021". Одна из наставниц "Голоса" была приглашена туда в качестве члена жюри.

В Крым в связи с этим же событием отправились Константин Эрнст, Валдис Пельш и Вадим Галыгин. Но рестрикции затронули только Пелагею, хотя, как отмечает украинское издание "Телеграф", и другие участники пересекли границу незаконно.

"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.",

– заключили в украинской Службе безопасности.

Сама певица эту новость пока никак не комментировала.

Напомним, что впервые черный список был обнародован в 2015 году. В него попадают артисты, которые якобы несут угрозу национальной безопасности Незалежной.

Ранее въезд на Украину был запрещен Киркорову. Правда, позже власти одумались и изменили решение. Теперь Филиппу Бедросовичу нельзя приезжать в Незалежную в течение трех лет.