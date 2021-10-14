Известного телеведущего поощрили за заслуги перед страной

Отец-основатель популярного у российских зрителей юмористического шоу "Клуб веселых и находчивых"Александр Масляков получил особый знак отличия. Теперь культурный деятель является счастливым обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" Первой степени.



Выдать такую высокую награду известному телеведущему решил российский лидер Владимир Путин. Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 14 октября. Такую информацию публикует РИА "Новости".

Главнокомандующий нашей страны отметил особые заслуги Александра Васильевича в развитии средств массовой информации. Масляков отдал несколько десятилетий своей жизни медийному пространству. Многолетняя трудовая деятельность телеведущего признана очень эффективной и плодотворной. Теперь его работа награждена по заслугам – среди других престижных премий достойное место займет почетный орден.

Кстати, благодаря такой высокой оценке труда знаменитости он сможет получать повышенные пенсионные выплаты.

Напомним, недавно Александр Васильевич стал фигурантом громкого скандала. Маслякову пришлось выйти на тропу войны с новым юмористическим шоу "Игра", эту телепередачу транслируют по каналу ТНТ. Маститого медийного деятеля вывело из себя, что организаторы телепроекта посмели практически под копирку использовать формат культовой программы КВН. По имеющимся в прессе данным, Масляков дошел аж до администрации президента, чтобы перекрыть кислород бессовестным плагиатчикам.