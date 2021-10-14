Острая шутка Норкина про синагогу "взорвала" студию "Места встречи"

Острая шутка Норкина про синагогу "взорвала" студию "Места встречи"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий снова порадовал зрителей юмореской

Знаменитый российский телеведущий Андрей Норкин полюбился зрителю не только глубоким анализом событий, происходящих на международной арене, но и отличным чувством юмора. Журналист регулярно радует своих поклонников остроумными анекдотами. На этот раз любимец публики поделился юмористической зарисовкой о синагоге.

Стоит отметить, что Норкин мастерски выдерживает баланс между анализом серьезных тем и развлекательными историями. Его зрители всегда с удовольствием наблюдают за обсуждениями экспертов и меткими замечаниями самого телеведущего. Норкин отлично разбирается в политике и всегда готов аргументированно высказывать свою точку зрения на происходящее.

Многие зрители особо ценят ведущего за его злободневные анекдоты. В очередном выпуске популярной политической телепередачи "Место встречи" Норкин рассказал байку про евреев:

"В синагоге повесили объявление: "Уважаемые посетители, большая просьба не оставлять ценные вещи без присмотра. Некоторые могут подумать, что это божественный ответ на их молитвы".

Взрыв хохота в зрительном зале был достойной наградой телеведущему.

К слову, недавно пристальное внимание публики приковали перемены в личной жизни Норкина. Журналист спустя всего год после трагической гибели супруги снова женился. Его избранницей стала 60-летняя Ирина Бородина. Недавно Андрей показал очаровательную пожилую супругу в купальнике во время свадебного путешествия.

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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