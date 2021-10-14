Заболевшего коронавирусом Леонтьева отпустили из больницы

Лечиться артист продолжит амбулаторно

Валерия Леонтьева выписали из больницы. Поправлять здоровье артист, заболевший коронавирусом, будет дома. 

Анализы знаменитости оказались в рамках нормы, а КТ не показал поражения легких. 

Напомним, что несколькими днями ранее певец почувствовал себя неважно: поднялась температура, появился кашель. ПЦР-тест оказался положительным. 

Позже появилась информация о том, что исполнителя "Дельтаплана" госпитализировали. Но концертный директор звезды эту информацию опроверг. Борис Чигирев заявил, что Леонтьев находится дома и чувствует себя хорошо. 

Источник: Mash • Требует проверки
Юлия МИХАЙЛОВА
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