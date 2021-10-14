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Валерия Леонтьева выписали из больницы. Поправлять здоровье артист, заболевший коронавирусом, будет дома.
Анализы знаменитости оказались в рамках нормы, а КТ не показал поражения легких.
Напомним, что несколькими днями ранее певец почувствовал себя неважно: поднялась температура, появился кашель. ПЦР-тест оказался положительным.
Позже появилась информация о том, что исполнителя "Дельтаплана" госпитализировали. Но концертный директор звезды эту информацию опроверг. Борис Чигирев заявил, что Леонтьев находится дома и чувствует себя хорошо.
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