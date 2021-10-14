Долгое время пара не решалась на расставание из-за маленькой дочери

Брак с Константином Богомоловым для Дарьи Мороз вторым. Актриса и режиссер прожили вместе восемь лет, но все-таки не смогли сохранить отношения. Не остановила звездную пару даже дочь Анна. Звезда "Содержанок", которая не очень любит говорить о своей личной жизни, решила все-таки рассказать, что стало причиной разрыва с нынешним мужем Ксении Собчак.

Как оказалось, долгое время брак Богомолова и Мороз держался именно на страхе за психику дочери. Но позже оба поняли, что это неправильно. Актриса призналась, что за столько лет они так и не смогли избавиться от духа соперничества, который в итоге стал одной из причин развода.

"Профессия предполагает определенный нарциссизм. И это губительно. Брак – это всегда договоренность и партнерство. Если люди зациклены на себе, на своей персоне, то конкуренция неизбежна",

– заключила Мороз.

Так или иначе, бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения. Дарья не препятствует общению дочери с отцом, а Богомолов старается не пропускать важные для наследницы мероприятия.

Хотя, возможно, сейчас голова режиссера забита совсем другими проблемами. После разгромного поста Лены Миро и сотни негативных комментариев, Богомолов все-таки высказался о смертельной аварии в Сочи с участием Ксении Собчак. Он встал на защиту журналистки, назвав обидчиков блондинки "подонками".