"Зациклен на себе": бывшая рассказала о темных сторонах Богомолова

"Зациклен на себе": бывшая рассказала о темных сторонах Богомолова
Константин Богомолов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгое время пара не решалась на расставание из-за маленькой дочери

Брак с Константином Богомоловым для Дарьи Мороз вторым. Актриса и режиссер прожили вместе восемь лет, но все-таки не смогли сохранить отношения. Не остановила звездную пару даже дочь Анна. Звезда "Содержанок", которая не очень любит говорить о своей личной жизни, решила все-таки рассказать, что стало причиной разрыва с нынешним мужем Ксении Собчак. 

Как оказалось, долгое время брак Богомолова и Мороз держался именно на страхе за психику дочери. Но позже оба поняли, что это неправильно. Актриса призналась, что за столько лет они так и не смогли избавиться от духа соперничества, который в итоге стал одной из причин развода. 

"Профессия предполагает определенный нарциссизм. И это губительно. Брак – это всегда договоренность и партнерство. Если люди зациклены на себе, на своей персоне, то конкуренция неизбежна",

– заключила Мороз. 

Так или иначе, бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения. Дарья не препятствует общению дочери с отцом, а Богомолов старается не пропускать важные для наследницы мероприятия. 

Хотя, возможно, сейчас голова режиссера забита совсем другими проблемами. После разгромного поста Лены Миро и сотни негативных комментариев, Богомолов все-таки высказался о смертельной аварии в Сочи с участием Ксении Собчак. Он встал на защиту журналистки, назвав обидчиков блондинки "подонками". 

Источник: KENG TV ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость316869
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Внешне очень похож на беса, видимо так и есть.
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