Артисты пытаются отбить потерянные из-за коронавируса суммы

Весь прошлый год звезды российской эстрады жаловались на то, что из-за пандемии они остались без работы. Отмена концертов серьезно ударила по кошелькам певцов. Но 2021 год подарил им возможность с легкостью отбить потерянные суммы, о чем свидетельствуют цены, которые заломили Ольга Бузова, Стас Пьеха, Little Big и многие другие певцы за часовое выступление на корпоративах.

Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс, например, в прошлом году просила за свое выступление всего лишь 600 тысяч. Теперь же за возможность лицезреть звезду на закрытом мероприятии придется заплатить в два раза больше – 1,2 миллиона рублей.

Почти такую же сумму просит и Ольга Бузова, сообщает "Комсомольская правда". До начала эпопеи с коронавирусом экс-ведущая "Дома-2" просила 1,2 миллиона. Сейчас же организаторам корпоративах придется заплатить на 300 тысяч больше. К слову, это не окончательная цена. Стоимость частного концерта Бузовой зависит от времени и других условий.

Подорожали также выступления Стаса Пьехи. До пандемии его выступление оценивалось в 900 тысяч рублей, теперь же пригласить звезду на корпоратив стоит на 300 тысяч дороже. В эту стоимость включен перелет и обслуживание команды певца.

Но далеко не все артисты решили, что пандемия – это способ подзаработать. Например, Денис Клявер не стал повышать цену. За выступление на частном вечере экс-солист группы "Чай вдвоем" просит 700 тысяч рублей. Если лететь придется в другой город, то артист согласен только на бизнес-класс.

Аналогичной позиции придерживается и Татьяна Буланова. Вот уже много лет певица выступает за 600 тысяч рублей.

А вот звезды, которые сейчас находятся на пике популярности, требуют в разы больше. Например, Little Big берут за концерт почти 5,5 миллионов рублей. А за выступление The Hatters отдать придется 45 тысяч евро или 3,7 миллионов рублей.

Ранее жаловавшиеся на безденежье из-за коронавируса Рыбин и Сенчукова признались в крупном обмане.