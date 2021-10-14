Полтора миллиона за корпоратив: из-за пандемии цены на выступления звезд увеличились в разы

Полтора миллиона за корпоратив: из-за пандемии цены на выступления звезд увеличились в разы
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты пытаются отбить потерянные из-за коронавируса суммы

Весь прошлый год звезды российской эстрады жаловались на то, что из-за пандемии они остались без работы. Отмена концертов серьезно ударила по кошелькам певцов. Но 2021 год подарил им возможность с легкостью отбить потерянные суммы, о чем свидетельствуют цены, которые заломили Ольга Бузова, Стас Пьеха, Little Big и многие другие певцы за часовое выступление на корпоративах. 

Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс, например, в прошлом году просила за свое выступление всего лишь 600 тысяч. Теперь же за возможность лицезреть звезду на закрытом мероприятии придется заплатить в два раза больше – 1,2 миллиона рублей. 

Почти такую же сумму просит и Ольга Бузова, сообщает "Комсомольская правда". До начала эпопеи с коронавирусом экс-ведущая "Дома-2" просила 1,2 миллиона. Сейчас же организаторам корпоративах придется заплатить на 300 тысяч больше. К слову, это не окончательная цена. Стоимость частного концерта Бузовой зависит от времени и других условий. 

Подорожали также выступления Стаса Пьехи. До пандемии его выступление оценивалось в 900 тысяч рублей, теперь же пригласить звезду на корпоратив стоит на 300 тысяч дороже. В эту стоимость включен перелет и обслуживание команды певца. 

Но далеко не все артисты решили, что пандемия – это способ подзаработать. Например, Денис Клявер не стал повышать цену. За выступление на частном вечере экс-солист группы "Чай вдвоем" просит 700 тысяч рублей. Если лететь придется в другой город, то артист согласен только на бизнес-класс. 

Аналогичной позиции придерживается и Татьяна Буланова. Вот уже много лет певица выступает за 600 тысяч рублей. 

А вот звезды, которые сейчас находятся на пике популярности, требуют в разы больше. Например, Little Big берут за концерт почти 5,5 миллионов рублей. А за выступление The Hatters отдать придется 45 тысяч евро или 3,7 миллионов рублей. 

Ранее жаловавшиеся на безденежье из-за коронавируса Рыбин и Сенчукова признались в крупном обмане. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

Японские власти отказываются признать очевидное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей