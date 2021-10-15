Женщине придется отдавать приличную долю своего дохода

Скандалы вокруг знаменитой оперной певицы Марии Максаковой не прекращаются. Она до сих пор судится с собственными детьми и бывшим супругом. Однако Фемида пока не на ее стороне – учиненные артисткой разборки привели к тому, что ей самой придется делиться деньгами.



Мария не теряет надежду сохранить свою роскошную квартиру в центре российской столицы. Бывший благоверный звезды предприниматель Владимир Тюрин хочет лишить ее такой возможности. Бизнесмен настраивает детей против Максаковой, стараясь их руками отсудить у экс-жены жилплощадь.

Мария убеждена, что отец дурно влияет на наследников, и потребовала у суда лишить мужчину родительских прав. Ее желание судебные эксперты удовлетворять не стали, зато частично признали правомочность встречного иска Тюрина. Он потребовал у Максаковой алименты на общих детей.

Владимир считает, что артистка должна перечислять на детей 1/3 всех своих доходов. В итоге суд решил, что Максаковой действительно следует отправлять на содержание отпрысков Ильи и Людмилы 25 тысяч рублей ежемесячно.

Сама дива поражена такому исходу событий. Артистка подчеркнула, что ее зарплата не соответствует указанным отчислениям. Максакова считает, что бывший муж специально над ней издевается и, будь его воля, с удовольствием бы выпорол экс-возлюбленную "плетьми на конюшне".

К слову, недавно судебных экспертов смутило эксцентричное поведение оперной певицы. Специалисты решили отправить Максакову к психиатру.