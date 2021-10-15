Деятели культуры вернутся 17 октября

Специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Малихов рассказал актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, как они должны вести себя при возвращении на Землю.

Напомним, первый в мире "киноэкипаж" отправился на МКС 5 октября. Космический корабль "Союз МС-19" с Пересильд, Шипенко и профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал с Байконура. Юлия и Клим отправились в космос для того, чтобы снять фильм "Вызов".

Возвращение деятелей культуры ожидается в воскресенье, 17 октября. Они должны приземлиться в степи недалеко от казахстанского города Шезказган.

За пару дней до приземления артистку и сценариста начали инструктировать. Малихов отметил, что при посадке необходимо выдохнуть и параллельно затянуть ремни на поясе и плечах, передает "Российская Газета" со ссылкой на РИА "Новости".

Махать руками строго запрещено, в противном случае можно получить травмы. На высоте 200-300 метров съемка должна быть прекращена.

В этот момент необходимо настроиться на приземление. Чтобы все прошло гладко, важно плотно сомкнуть челюсть, зафиксировать тело, а руки положить на центральную ручку кресла.

Метеорологи отмечают, что в день посадки ожидается хорошая погода без осадков. Обеспечивать приземление "киноэкипажа" будут около 200 военнослужащих, а также специальная техника.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился снимком Пересильд с МКС. Актриса, как и остальные члены экспедиции, выглядела счастливой.