Артистка прокомментировала щекотливую ситуации

После трагических событий в семье известного шоумена Прохора Шаляпина его имя снова не сходит со страниц журналов. Новый виток скандала связан с судом против пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Музыкантша решила прокомментировать данное обстоятельство.



Поводом для очередных разбирательств послужило высказывание украинской пианистки о несчастье с женой Шаляпина. Спустя всего несколько месяцев после громкой свадьбы новоиспеченная супруга Прохора канадская миллионерша Татьяна Дэвис скоропостижно скончалась из-за коронавируса.

Однако Виталина объявила, что ни на йоту не верит бывшему возлюбленному, и уверена, что Прохор все выдумал: и жену и ее смерть. Такое заявление сильно задело выпускника популярной развлекательной телепередачи "Фабрика звезд". Шаляпин объявил, что заставит Виталину ответить за свои слова в суде.

Журналисты дозвонились до знаменитой музыкантши и попросили ее прокомментировать случившееся. Впрочем, Виталина объявила, что и слыхом не слыхивала о таких намерениях Прохора. Угрозы бывшего возлюбленного ничуть ее не пугают и в целом ей все равно, что он о ней говорит.

Сам Шаляпин заявил, что уже нанял адвоката, который помог ему составить досудебную жалобу. Артист пообещал, что если Виталина не прекратит перемывать ему кости, то дело может дойти и до суда.