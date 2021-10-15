Цымбалюк-Романовская вышла на связь после угроз Шаляпина ее засудить

Цымбалюк-Романовская вышла на связь после угроз Шаляпина ее засудить
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка прокомментировала щекотливую ситуации

После трагических событий в семье известного шоумена Прохора Шаляпина его имя снова не сходит со страниц журналов. Новый виток скандала связан с судом против пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Музыкантша решила прокомментировать данное обстоятельство.

Поводом для очередных разбирательств послужило высказывание украинской пианистки о несчастье с женой Шаляпина. Спустя всего несколько месяцев после громкой свадьбы новоиспеченная супруга Прохора канадская миллионерша Татьяна Дэвис скоропостижно скончалась из-за коронавируса.

Однако Виталина объявила, что ни на йоту не верит бывшему возлюбленному, и уверена, что Прохор все выдумал: и жену и ее смерть. Такое заявление сильно задело выпускника популярной развлекательной телепередачи "Фабрика звезд". Шаляпин объявил, что заставит Виталину ответить за свои слова в суде.

Журналисты дозвонились до знаменитой музыкантши и попросили ее прокомментировать случившееся. Впрочем, Виталина объявила, что и слыхом не слыхивала о таких намерениях Прохора. Угрозы бывшего возлюбленного ничуть ее не пугают и в целом ей все равно, что он о ней говорит.

Сам Шаляпин заявил, что уже нанял адвоката, который помог ему составить досудебную жалобу. Артист пообещал, что если Виталина не прекратит перемывать ему кости, то дело может дойти и до суда.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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