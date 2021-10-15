Продюсер пожелал певцу скорейшего выздоровления

Вот уже некоторое время советский и российский певец Александр Серов находится в больнице. У артиста диагностировали коронавирус. В соответствии с последними новостями, исполнителя хита "Ты меня любишь" поместили в реанимацию. Коллега знаменитости Андрей Разин поделился подробностями его состояния.

Разин отметил, что Серов не хотел вакцинироваться против коронавируса, поэтому "с ним случилась беда". Продюсер группы "Ласковый май" заявил, что легкие певца поражены практически на 80%.

Со слов Андрея Александровича, врачи подключили артиста к аппарату ИВЛ.

"Он находится в глубочайшем кризисе. <> Будем молиться за Сашу", – высказался музыкант.

Разин искренне надеется на то, что Александр Николаевич сможет одержать победу над тяжелым недугом. Продюсер пожелал исполнителю скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Также Андрей Александрович вспомнил историю знакомства с певцом. В 1985 году оба деятеля культуры дебютировали на телевидении. Они участвовали в съемках передачи "Утренняя Почта", директором которой был Игорь Крутой.

Около недели команда снимала клип на теплоходе. Серов исполнял песню, которую для него написал Крутой.

Ранее появилась информация, что у тяжелобольного артиста появились проблемы с дыханием. Александр Николаевич начал испытывать недостаток кислорода. Ситуацию осложняет тот факт, что Серов имеет сахарный диабет. Так что не исключено, что у исполнителя возникнут осложнения, касающиеся сердечно-сосудистой системы.