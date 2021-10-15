Телеведущей уже нашли замену

Ксении Собчак не привыкать терять выгодные деловые предложения из-за проблем с репутацией. После скандала с аварией в Сочи блондинка лишилась работы в США.

Участница смертельного ДТП не поедет в Лос-Анджелес, где она должна была стать ведущей конкурса красоты Miss Russian United States. Мероприятие стартует уже сегодня, 15 октября. О снятии Собчак стало известно за день до этого.

Замену Ксении уже нашли. Вместо нее в Штаты полетит Анна Седокова. При этом не уточняется, кем именно было принято решение о снятии блондинки с роли ведущей: организаторами или самой Собчак.

Miss Russian United States – конкурс красоты среди девушек, имеющих российское происхождение. Торжество красоты и интеллекта пройдет в отеле Four Seasons Hotel. В этом году соревноваться за победу будут десять красавиц.

Ранее в Сети появилось видео момента аварии с Собчак в Сочи. Эта запись подтвердила, что водитель Mercedes не врал, когда говорил о том, что пошел на обгон грузовика. Результатом такого решения стало лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. При этом нужно отметить, что на данном участке дороги обгон был запрещен.

Также наконец прервал молчание Константин Богомолов, которого после аварии с участием жены жестко раскритиковали в Сети. Режиссер назвал "подонками" критикующих Собчак, назвав произошедшее в Сочи "ужасной историей".