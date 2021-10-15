Елизавете II пришлось отказаться от любимой привычки

Елизавете II пришлось отказаться от любимой привычки
Елизавета II. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
На таком решении настояли врачи Ее Величества

В предстоящем году британская королева отметит свой 96-й день рождения. Не секрет, что Елизавета II любит по вечерам пропустить стаканчик чего-нибудь горячительного. Но возраст дает о себе знать, поэтому врачи посоветовали ей отказаться от алкоголя.

Как оказалось, по вечерам Ее Величество предпочитала выпивать по одному коктейлю. Как правило, свой выбор она останавливала на мартини. Иногда же перед сном королевская особа могла позволить себе выпить бокальчик шампанского. 

"Она не большая любительница выпить, но кажется немного несправедливым, что на данном этапе своей жизни ей приходится отказываться от одного из очень немногих удовольствий", 

– поговаривают в окружении монарха. 

Кстати, за ужином Ее Величество отдавала предпочтения сухим винам. Впрочем, как писали биографы, вся семья Елизаветы II любила выпить. Например, когда принцесса Маргарет, сестра королевы, однажды пришла в ресторан, то шеф-повар жаловался на нее, отмечая, что родственница монарха начала сразу со скотча, при этом не прекращая пить на протяжении трех часов. Также официантам приходилось менять пепельницы едва ли не каждые три минуты.

Родительница королевы же отдавала предпочтение джину, смешивая его с дюбонне. 

Ранее стало известно, что Елизавета II начала готовить 8-летнего принца Джорджа к роли короля, нарушив тем самым важную традицию. 

Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость318277
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Нихуясебе,кроме бухать по черному,она до сих пор еще и курит по-черному?
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