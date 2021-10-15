Бойфренда актрисы узнали по одежде и мотоциклу

И если Гарик Харламов перестал скрывать отношения с Екатериной Ковальчук, бывшая жена юмориста, Кристина Асмус, о своем новом избраннике говорить не торопится. Правда, внимательные поклонники уже успели вычислить, с кем блондинка закрутила роман.

Тайну выдала сама звезда "Интернов". Накануне она опубликовала инстаграм-историю, в которой мельком показала плечо своего ухажера. Ехала пара на мотоцикле, а блондинка нежно прижималась к водителю.

Тут-то поклонники и подловили Асмус. Они сопоставили кадры, которые публиковал продюсер сериала "След" Борис Кокин, и те, что появились в социальных сетях актрисы. После этого все встало на свои места. Изначально эта новость распространилась в анонимных телеграм-каналах, а после ее подхватили и более крупные СМИ. Примечательно, что актриса и продюсер подписаны друг на друга в "Инстаграме".

Так, "СтарХит" отметил, что с 37-летним продюсером не все так просто. Как оказалось, Кокин женат. Его супруга – звездный визажист, которая успела поработать на шоу "Холостяк" и была задействована в других проектах. У пары есть дети.

Сама Асмус подобные слухи пока никак не комментировала. Но днем ранее в социальных сетях актрисы появился пост, в котором она прямо заявила, что ее сердце занято.

"Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка 5 лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала",

– отрезала бывшая Харламова.

Ранее Асмус подогрела слухи о тайном романе.