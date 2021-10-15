Норкин жестко осадил заступника Собчак в эфире "Места встречи"

Норкин жестко осадил заступника Собчак в эфире "Места встречи"
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий припомнил блондинке ее же слова

Один за другим федеральные каналы выпускают программы, посвященные смертельному ДТП с участием Ксении Собчак. Почти все эксперты осуждают телеведущую за то, что она сразу же покинула место ДТП. Защитников блондинки в разы меньше, но даже их тут же ставят на место, объясняя возмутительность поступка журналистки. Так произошло и в студии передачи "Место встречи". 

В эфире НТВ схлестнулись Андрей Норкин и адвокат Андрей Князев. Правозащитник стал слишком активно поддерживать участницу аварии, тем самым вывел ведущего из себя. В один момент журналист не выдержал и заставил гостя студии замолкнуть. 

Так, Норкин напомнил Князеву, что Собчак поставила свои дела выше жизней других участников ДТП. При этом Ксении припомнили ее же слова почти десятилетней давности. Тогда журналистка громче всех осуждала бывшего вице-президента "Лукойла" Анатолия Баркова, который тоже попал в аварию, в результате которой скончались две женщины. 

"Человек, который всех учит, как они правильно должны себя вести в жизни, наверное, не должен был уезжать с места аварии именно потому, что это такой человек", 

– не унимался Норкин. 

Также телеведущий указал на то, что скандальная журналистка почти никак не помогла семьям пострадавшим. Например, она могла бы предложить им лечение в платных клиниках, но не сделала этого. Вместо этого блондинка, по мнению Норкина, начала отмахиваться от народного гнева, обвиняя критиков в травле. 

Ранее стало известно, что после смертельной аварии в Сочи Собчак осталась без работы в США. 

Источник: "Место встречи" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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