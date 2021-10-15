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Вот уже два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Семья актрисы тщательно оберегает ее от излишнего внимания публики и не дает никаких комментариев. Исключение – дочь артистки, которая иногда отвечает на вопросы поклонников в своих социальных сетях. Вот и в этот раз Анна решила побеседовать с подписчиками, которые не упустили момент, чтобы спросить о состоянии "прекрасной няни".
В своем "Инстаграме" наследница актрисы призналась, что вновь разболелась, поэтому у нее появилось время ответить на вопросы фанатов. Кто-то справился о состоянии самой Анны, но большинство волновала именно мама Заворотнюк-младшей.
"Как здоровье у мамы?"
– поинтересовались фолловеры.
Девушка ответила коротко, сказав, что состояние Заворотнюк "стабильное". В ответ поклонники поблагодарили Анну за то, что она не стала игнорировать многочисленные вопросы.
Но нашлись и те, кто раскритиковал беспокойных фанатов, которые из раза в раз продолжают мучать семью актрисы неудобными вопросами.
"Пожалуйста, не нужно спрашивать самый больной вопрос. Аня неоднократно об этом просила! Семье и так непросто, больно",
– возмутилась одна из пользовательниц "Инстаграма".
Ранее дочь Заворотнюк возмутилась словами Ляйсан Утяшевой о "недоженщинах". Оскорбленная модель публично ответила телеведущей.
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