Наследница актрисы ответила на вопрос, который волнует всех поклонников

Вот уже два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Семья актрисы тщательно оберегает ее от излишнего внимания публики и не дает никаких комментариев. Исключение – дочь артистки, которая иногда отвечает на вопросы поклонников в своих социальных сетях. Вот и в этот раз Анна решила побеседовать с подписчиками, которые не упустили момент, чтобы спросить о состоянии "прекрасной няни".

В своем "Инстаграме" наследница актрисы призналась, что вновь разболелась, поэтому у нее появилось время ответить на вопросы фанатов. Кто-то справился о состоянии самой Анны, но большинство волновала именно мама Заворотнюк-младшей.

"Как здоровье у мамы?"

– поинтересовались фолловеры.

Девушка ответила коротко, сказав, что состояние Заворотнюк "стабильное". В ответ поклонники поблагодарили Анну за то, что она не стала игнорировать многочисленные вопросы.

Но нашлись и те, кто раскритиковал беспокойных фанатов, которые из раза в раз продолжают мучать семью актрисы неудобными вопросами.

"Пожалуйста, не нужно спрашивать самый больной вопрос. Аня неоднократно об этом просила! Семье и так непросто, больно",

– возмутилась одна из пользовательниц "Инстаграма".

Ранее дочь Заворотнюк возмутилась словами Ляйсан Утяшевой о "недоженщинах". Оскорбленная модель публично ответила телеведущей.