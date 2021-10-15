Дочь поделилась последними новостями о состоянии Заворотнюк

Дочь поделилась последними новостями о состоянии Заворотнюк
Фото: www.instagram.com / anna_zavorotnyuk/
Наследница актрисы ответила на вопрос, который волнует всех поклонников

Вот уже два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Семья актрисы тщательно оберегает ее от излишнего внимания публики и не дает никаких комментариев. Исключение – дочь артистки, которая иногда отвечает на вопросы поклонников в своих социальных сетях. Вот и в этот раз Анна решила побеседовать с подписчиками, которые не упустили момент, чтобы спросить о состоянии "прекрасной няни". 

В своем "Инстаграме" наследница актрисы призналась, что вновь разболелась, поэтому у нее появилось время ответить на вопросы фанатов. Кто-то справился о состоянии самой Анны, но большинство волновала именно мама Заворотнюк-младшей. 

"Как здоровье у мамы?" 

– поинтересовались фолловеры. 

Девушка ответила коротко, сказав, что состояние Заворотнюк "стабильное". В ответ поклонники поблагодарили Анну за то, что она не стала игнорировать многочисленные вопросы. 

Фото: www.instagram.com / anna_zavorotnyuk/

Но нашлись и те, кто раскритиковал беспокойных фанатов, которые из раза в раз продолжают мучать семью актрисы неудобными вопросами.

"Пожалуйста, не нужно спрашивать самый больной вопрос. Аня неоднократно об этом просила! Семье и так непросто, больно",

– возмутилась одна из пользовательниц "Инстаграма". 

Ранее дочь Заворотнюк возмутилась словами Ляйсан Утяшевой о "недоженщинах". Оскорбленная модель публично ответила телеведущей. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В России назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются

США выставили России новое требование по безопасности Европы

В Госдепе выдали подробности переговоров с Оверчуком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей