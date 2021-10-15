Композитор застал поп-короля врасплох

Игорь Крутой любит публиковать в своих социальных сетях интересные видео, в которых показывает закулисье различных концертов. Как правило, в них задействованы многие звезды отечественной эстрады. В этот раз композитор опубликовал ролик, в котором засветил Филиппа Киркорова в одних трусах.

"Филя, наверное, будет на меня наезжать, но я переживу – ради вас готов на эти жертвы",

– отшутился Крутой.

В самый ответственный момент композитор зашел в гримерку к поп-королю. Тогда тот был почти без одежды, поэтому тут же начал кричать и смеяться. Затем Крутой показал кадры, на которых Киркоров уже в рубашке, но по-прежнему без штанов.

Мероприятие, к слову, было посвящено 100-летию Арно Бабаджаняна. Почтить память пианиста пришли многие артисты: певица Зара, Лариса Долина, Александр Олешко, Александр Панайотов, Валерия, Александр Буйнов и многие другие.

В комментариях многие пользователи пошутили, что связываться с Игорем Яковлевичем не стоит.

"Ой, Игорь Яковлевич, опасный Вы человек! Скоро все от Вас бегать будут, вернее от Вашей камеры", "Замечательный ролик, Игорь Яковлевич. Спасибо за то, что идете на "жертвы" ради нас! (Филя дорогой, простите нашего шефа!)", "Обожаю Ваши видео о закулисье. Выкладывайте побольше",

– написали под роликом.

Ранее появилась информация о том, что в скором времени в семье Крутого случится пополнение. Композитор станет дедушкой в четвертый раз.