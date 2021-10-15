Музыкант не скрывает, что скучает по сцене

Борис Моисеев почти не выходит в свет. Всему виной инсульты, из-за которых здоровье артиста оказалось подорванным. И порой в СМИ появляются тревожные новости о состоянии исполнителя хита "Голубая Луна". Как рассказал директор певца, подобные статьи музыкант читает одним из первых. И серьезно расстраивается, ведь они не соответствуют действительности.

Сергей Горох также признался, что Моисеев скучает по сцене, а порой даже смотрит передачи, ностальгируя по прошлому. Большую часть своего времени певец проводит дома. Благо, старые друзья не забывают об артисте. Например, раз в месяц ему исправно звонит Алла Пугачева, а иногда в гости заглядывает и Нелли Кобзон.

"Алла Борисовна ему звонит раз в месяц обязательно, интересуется здоровьем, предлагает помощь, недавно передала ему котлеты его любимые. Они еще с молодости помнят свои истории",

– отмечает директор Моисеева.

От финансовой помощи певец отказывается. Мол, денег хватает, тем более, что тратится он только на еду и горничную, которая помогает Борису Михайловичу по дому.

Говоря о планах на будущее, Горох признался, что его подопечный собирается в Юрмалу в следующем году. Тем более, что здоровье позволяет. Моисеев старается не унывать и не впадать в депрессию.

"Он, наоборот, ведет себя совершенно по-другому, он себя принял таким, какой есть",

– заключил представитель артиста, подчеркнув, что Борис Михайлович находится в полном сознании.

Ранее стало известно, почему Моисеев редко появляется на публике.