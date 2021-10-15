"У меня там очередь": звезда ТНТ поведал об отказе Дудя брать интервью

"У меня там очередь": звезда ТНТ поведал об отказе Дудя брать интервью
Станислав Ярушин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен заявил, что у него с блогером до сих пор все "по-теплому"

Известный российский актер и ведущий, звезда ТНТ Стас Ярушин рассказал о давнем отказе популярного журналиста Юрия Дудя взять у него интервью. С блогером шоумен познакомился еще несколько лет назад в Вильнюсе, когда Дудь еще был малозаметной фигурой в Интернете.

Однажды Станислав узнал, что знакомый уже перекочевал в "Ютуб" и предложил заявиться к нему на интервью. Однако тот сообщил, что не может: к Юрию уже выстроились желающие.

"У меня там очередь", – вспомнил телеведущий слова Дудя в эфире "Музлофта".

Отказ приятеля задел Станислава. Однако никакой ссоры не произошло. Ярушин также вспомнил, что в тот момент не испытывал нужды в популярности – он находился на пике зрительских симпатий на ТНТ.

Станислав также заявил, что не гнался за популярностью – решил без задней мысли пообщаться с хорошим знакомым. Однако отказ журналиста не повлиял на межличностные отношения: Юрий оказался приятным в общении человеком "без понтов", и даже опубликовал совместное фото в своем "Инстаграм". В подписи он назвал журналиста примером простоты и адекватности, несмотря на широкую популярность для телезрителей.

Ярушин в свое время связывался с Дудем, изъявив желание вести колонку о хоккее на Sports.ru – тот согласился и даже пообещал оказать помощь в редактуре.

"Мы так душевно пообщались. У нас связь пропала, но при этом я понимаю, что мы абсолютно вменяемые, по-теплому все", – поделился он.

Ранее Дудь отреагировал на оскорбление, брошенные известным блогером Ивангаем после взятого у него интервью. По мнению последнего, российский журналист проявил малодушие, отказавшись вставлять отдельный фрагмент в итоговую версию своего выпуска.

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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