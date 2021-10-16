Коллеги телеведущей находятся в подвешенном состоянии

Поклонники с каждым днем ждут новостей о состоянии Ларисы Гузеевой, которая подхватила коронавирус. Телеведущая редко выходит на связь. По некоторым данным, у звезды поражено 65% легких. Из-за болезни артистки в подвешенном состоянии оказались и ее коллеги по шоу "Давай поженимся!"

Роза Сябитова рассказала журналистам, что из-за болезни телеведущей съемки передачи пришлось временно отменить.

"К сожалению, я не имею возможности говорить про съемки. Я сама пока не в курсе. Мы ждем отмашки",

– поделилась главная сваха страны, отметив, что вся съемочная группа находится в состоянии ожидания и надеется на скорое выздоровление Гузеевой.

Пока же актриса находится в Коммунарке под тщательным контролем врачей. Об этом Лариса Андреевна сообщила подписчикам сегодня, 15 октября. Телеведущая отметила, что в больнице лежит уже три недели. За это время она поняла, что была счастливым человеком, хотя и не осознавала этого.

"Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья",

– написала Гузеева.

Также о здоровье телеведущей высказалась ясновидящая, предсказавшая смерть жены Прохора Шаляпина. Пророчица уверена, что актриса сможет одолеть болезнь и ее тяжелые последствия.