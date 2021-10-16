Актриса считает, что осуждать женщин, к которым приставали, нельзя

Советская и российская актриса Елена Проклова отреагировала на резкие слова певицы Татьяны Булановой в адрес тех, кто столкнутся с домогательствами.

Напомним, в интервью "Комсомольской Правде" Буланова сравнила жертв домогательств с представительницами древнейшей профессии. Исполнительница уверена, что такая женщина попросту продалась, а после зачем-то стала рассказывать всем эту историю. Татьяна добавила, что говорить о харассменте стыдно.

Проклова, которая много лет назад столкнулась с домогательствами со стороны известного деятеля культуры, считает иначе. Артистка уверена, что если человек решил рассказать о пережитом неприятном инциденте, то нужно его поддержать, а не травить.

По мнению звезды картины "Сентиментальный роман", равнять всех под одну гребенку не хорошо.

"Мне кажется, что это неправильно и недобро", – заявила актриса.

Проклова отметила, что знает много примеров, когда представительница прекрасного пола сталкивалась с приставаниями, передает "Газета.ру".

Деятельница культуры добавила, что некоторые осознанно идут на этот шаг, чтобы пробиться в профессии. Подобное часто происходит в творческой среде.

Напомним, о домогательствах Проклова рассказала в эфире передачи "Секрет на миллион". После выхода выпуска на Елену вылилось большое количество негатива. Скандальные откровения возмутили не только простых людей, но и некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса.

Ранее "Утро.News" рассказало, какую пенсию получает актриса, а также некоторые другие знаменитости.