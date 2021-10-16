Знаменитость смогла извлечь выгоду даже из такого трагического события

Произошедшее в Сочи ДТП с участием Ксении Собчак окажется телеведущей только на руку. Из-за большой шумихи вокруг дела она может прилично заработать. Такое мнение выразил концертный промоутер Сергей Лавров в беседе с "Собеседником".

По его словам, если бы подобное произошло с артистом другого ранга – к примеру, певцом, – то это привело бы к резкому сокращению кассовых сборов, поскольку народ всегда занимает сторону потерпевшего. В ситуации с Собчак все обстоит иначе: хотя окружающие уверены, что именно звезда подгоняла водителя, Ксения стала чуть ли не самой упоминаемой персоной в СМИ.

В первую очередь, авария отразилась на посещаемости страницы Собчак в "Инстаграм". Если раньше рекламодателям приходилось отдавать за один пост в ее соцсетях около 700 тысяч рублей, то после ДТП ценник, вероятно, вырастет.

Во вторую очередь, произошедшее скажется и на стоимости корпоративов, на которые Ксению приглашают в качестве ведущей. Как известно, уверяет Лавров, заказчиков волнует статус артиста, а когда Собчак на первых ролях в СМИ – это непременно даст дополнительный эффект.

"У нее на самом деле много заказчиков, за каждый из которых она просит от 20 до 50 тысяч евро. В этой ситуации она даже выиграет", – заявил концертный директор.

По его словам, представители звезды во время переговоров с клиентами будут настаивать, что Собчак из-за смертельной аварии находится не в лучшем расположении духа и не готова выступить у них на мероприятии. А поскольку востребованность ведущей высокая, "под шумок ей могут запросто повысить ценник", отметил Лавров.